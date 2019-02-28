Ersun Yanal'dan Slimani'ye kafa izni

Yaz transfer döneminde Leicester City'den kiralanan Slimani, sarı-lacivertli ekibin son dönemdeki en kötü transferi oldu. Gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken Cezayirli golcüyü Ersun Yanal da gözden çıkardı.

İKİ GÜNDÜR ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR

Zenit maçında ilk 11'deki yerini Soldado'ya kaptıran Slimani, son oynanan Beşiktaş derbisinde ise kadroda yer almadı.

Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımla yol ayrımında olan Slimani'ye kafa izni verdi. Deneyimli futbolcu 2 gündür antrenmanlara çıkmıyor.

Slimani'nin ne zaman idmanlara katılacağı ise henüz net değil. Ersun Yanal, 30 yaşındaki futbolcuya zorunlu olmadıkça forma vermeyi düşünmüyor.

Süper Lig'de bu sezon sadece 1 gol atabilen Slimani, tüm kulvarlarda toplamda çıktığı 25 maçta 5 kez meşin yuvarlağı filerere gönderdi.