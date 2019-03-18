Ersun Yanal'dan Tolgay'a uyarı

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe-Sivasspor maçında Tolgay krizi yaşandı.

Mücadelenin 85. dakikasında Ersun Yanal tarafından oyundan alınan 28 yaşındaki futbolcu, hocasına tepki göstermişti.

Tolgay, Mehmet Ekici'nin attığı galibiyet golünden sonra Yanal'a sarılsa da maç sonu fırça yemekten kurtulamadı.

DAVRANIŞLARINA DİKKAT ET

Oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli teknik adamın, "Davranışlarına dikkat etmelisin. Bu tarz hareketler sadece sana değil takıma da zarar verir. Yaptığım değişikliklere saygı duymak zorundasın" dediği öğrenildi.

Tolgay'ın ise hocasından özür dilediği belirtildi.