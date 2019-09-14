Ersun Yanal'ın Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler dünkü idmanda 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.

Lideri yenerek koltuğu devralmayı planlayan Ersun Yanal, zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i belirledi.

LİDER SENSİN GUSTAVO

Yanal, sakatlığı bulunan Emre’nin yokluğunda takımı yönetme görevini Marsilya’dan transfer edilen Luiz Gustavo’ya verecek. Gustavo hem takımı yönlendirecek, hem de rakip atakları kesecek.

RAMİ HAZIR DEĞİL

Rami’yi hazır olmadığı için oynatmayı düşünmeyen Yanal’ın kafasındaki kadro şöyle: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Nabil Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues, Muriç.







