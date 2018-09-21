Ersun Yanal'ın Ali Koç'tan isteği

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb karşısında alınan ağır yenilgiyle birlikte Cocu'nun geleceği tehlike altına girdi. Kötü performans sonrası Hollandalı teknik adam sorumluluğu üstüne alırken, sarı-lacivertli taraftarların büyük bölümünde Cocu'ya olan güven sarsıldı ve bir kez daha Ersun Yanal ismi öne çıktı.

Fenerbahçe yönetiminin derbiye odaklandığı ve Beşiktaş maçından çıkacak sonuca göre hareket edeceği ifade edilirken, Ersun Yanal sarı-lacivertli ekine dönme fikrine sıcak bakıyor. Ancak tecrübeli hocanın bir şartı var.

Milliyet'in haberine göre, teknik ve idari olarak kendi ekibini getirmek isteyen Yanal, "Direkt olarak başkanla çalışırım, Comolli'ye bağlı olmam" düşüncesiyle de Fransız sportif direktörün gönderilmesini istiyor.

ALİ KOÇ, "HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIRIZ" DEMİŞTİ

Başkan Ali Koç, Comolli ve Cocu için FB TV'de yayınlanan 'Camiaya sesleniş' programında şu ifadeleri kullanmıştı: "Comolli ile 8-9 ay çalıştım. Seçim sürecinde de çalıştım. Kimyamız tuttu. Uluslararası networkünden etkilendim. Geçmiş CV'sinden etkilendim. Nisanda Comolli aklımda yoktu ancak sonra teklif yaptım kendisine. İki ayrı kulüpten teklif almayı bekliyordu. Birinden aldı, birinden istediği şartlar gelmedi. 3. tercih olarak biz vardık ve kabul etti.





Comolli'nin seçim sürecinde parasını kim verdi diye haberler çıkıyor saçma sapan. Kim ödeyecek, tabii ki ben ödedim. Damien ile bu yolculuğa çıktık. Arkasından yabancı teknik direktör seçiminde Cocu'yu seçtik. Cocu'yu neden seçtim? Benim arzum kariyerinde bir başarısı olan ama çok daha yüksekleri hedefleyen, geçmişte futbol kariyeri olan ve başarı sağlamış, gençliğe önem veren ve deli gibi büyük bütçelerle oynamayan birisini arıyordum. Phillip Cocu bunların hepsini sağlıyordu. İnşallah başkanlığım süresince tek teknik direktör kendisi olur. Ama futbol bu, belli olmaz. Arzuladığımız başarı gelmediği halde de gereken her türlü önemi alabiliriz. Ancak mecbur kalmadıkça hiçbir radikal karar almayız."