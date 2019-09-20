Ersun Yanal'ın Ankaragücü 11'i

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü yarın (21 Eylül) 20.00'de sahasında konuk edecek.

Geçen hafta Alanyaspor'a 3-1 kaybeden ancak 2 golde kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye maçın ikinci yarısının yeniden oynanması için başvuru yapan sarı-lacivertli ekip, gözünü Ankaragücü maçına çevirdi.

EMRE'NİN DURUMU MAÇ SAATİ BELLİ OLACAK

Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu, Moses ve Isla yapılan son idmanda özel program dahilinde çalışırken, Hasan Ali düz koşulara başladı. Moses ve Isla, ilk bölümde takımla birlikte çalıştı ve ardından özel programlarına devam ettiler.

Deneyimli teknik adam Moses ve Isla'yı riske etmeyi düşünmüyor, kaptan Emre'nin durumu ise maç günü belli olacak. Emre'nin oynamaması durumunda orta saha yine Tolga-Gustavo ikilisine emanet edilecek.

Ersun Yanal, Alanyaspor karşısında yenilen 3 golde de hatalı olmalarına rağmen savunma hattında değişiklil yapmayacak. Altay'a olan güvenini göstermek isteyen Yanal, formayı yine genç kaleciye verecek.

Rami'nin henüz hazır olmadığını düşünen 57 yaşındaki hoca, Jailson-Zanka ikilisini bozmayacak. Beklerde ise Ozan Tufan ve Dirar görev alacak.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i: Altay, Ozan, Jailson, Zanka, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriç.