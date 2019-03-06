Ersun Yanal'ın Başakşehir maçı taktiği

Süper Lig'de cumartesi akşamı Başakşehir ile Fenerbahçe arasında son derece kritik bir maç oynanacak. Alt sıralardan kurtulmak isteyen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Başakşehir'e konuk olacak.

İLK GOLÜN ÖNEMİNİ ANLATTI

Rakibi analiz eden Yanal oyuncularına, Başakşehir'in ilk golü attıktan sonra iyi kapandığını ve adete yenilmez bir takım olduğunu anlattı. 56 yaşındaki çalıştırıcı ilk golü kendilerinin atması gerektiğinin altını çizdi.

Hücumda etkili olan Visca, İrfan Can ve Mossoro'ya özel önlem alacak olan Ersun Yanal, orta sahada Başakşehir'i yöneten Emre Belözoğlu'na da sıkı markaj ve pres yapılmasını istedi.

Sarı-lacivertli ekibin hocası öğrencilerinden, Başakşehir'in pas oyununu presle kırmalarını ve kapılan toplarla gol aramalarını istedi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Valbuena, Zajc, Moses, Soldado.

Başakşehir: Mert, Caicara, Mahmut, Epureanu, Kudryashov, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Arda, Robinho.