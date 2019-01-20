Ersun Yanal'ın Bursaspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayarak taraftarını üzen sarı-lacivertliler, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor.

CEZALI SLİMANİ YOK

Teknik direktör Ersun Yanal'ın cezalı Slimani ile Ümraniyespor maçında dökülen Benzia'nın yerine kimleri oynatacağı belli oldu.

Bursa'da Mehmet Ekici ile Frey'i sahaya sürmeye hazırlanan Yanal'ın ayrıca Soldado'yu da oynatarak karşılaşmaya çift forvetle başlayabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Volkan, Hasan Ali, Sadık, Skrtel, Isla, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Ayew, Frey, Soldado