Ersun Yanal'ın Comolli'yle ilgili istekleri

Fenerbahçe'de tüm camia, yönetimin Ersun Yanal'ı açıklamasını bekliyor.

Cocu'yla olan tazminat sorununun çözülmesini bekleyen tecrübeli teknik adamın kısa süre içerisinde takımın başına geçeceği öğrenildi.

Yönetimle prensipte anlaşan 56 yaşında teknik adamın Comolli'yle çalışıp çalışmayacağı da merak ediliyordu.

Fransız futbol adamıyla birlikte çalışmaya ikna olan Yanal'ın Ali Koç'tan bir takım istekleri oldu.

COMOLLİ SADECE GÖRÜŞMELERİ YAPAR

Türkiye gazetesinin haberine göre; Ersun Hoca'ın istekleri şu şekilde:

*Transfer planlamasını ben yaparım.

*Transfer yapılacak mevkileri ben belirlerim.

*Transfer edilecek oyuncuları ben seçerim.

*Görüşmeleri Comolli yapar. Birlikte çalışmamızda sıkıntı olmaz.