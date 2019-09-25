Ersun Yanal'ın derbi taktiği

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. İki takım açısında da son derece kritik olan derbide Ersun Yanal, Muriç'le Kruse'nin yakaladığı uyuma güveniyor.

FALCAO'YU ZANKA TUTACAK

Oyuncularını Galatasaray derbisinde sakin kalmaları yönünde uyaran Yanal, rakibin erken baskısını kırmak için pas oyununa dikkat çekti.

Ersun Yanal, Falcao'ya yakın markaj uygulatacak. Kolombiyalı durdurma görevi ise Zanka'nın. Deneyimli teknik adam, Danimarkalı savunmacıdan yıldız golcüye nefes aldırmamasını istedi.

57 yaşındaki hocanın bir başka önlem alacağı futbolcu ise Babel olacak. Yanal, kanatlarda oynamasına rağmen içeri girerek tehlike yaratan Hollandalı futbolcunun bu özelliğine karşı oyuncularını uyardı.

SAVUNMAYA PRES YAPILACAK

Galatasaray'ın zayıf yönlerini oyuncularına anlatan Ersun Yanal, stoperler ve beklerin baskı altında hata yaptığını ifade ederek önde pres yapılması gerektiğini belirtti.

Gol yollarında ise ilk 5 haftada olduğu gibi yine Kruse-Muriç ikilisine güvenen sarı-lacivertli ekibin hocası, Kosovalı golcüye savunmayı yıpratmasını, Kruse'ye ise stoperlerin arkasına pas atmasını söyledi.