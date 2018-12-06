Ersun Yanal'ın F.Bahçe'den istekleri

Tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe'de Cocu'nun ardından göreve gelen Koeman'la da yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Ersun Yanl'la ilk teması kurdu.

4 OYUNCUYU AFFEDİN DEDİ

Ali Koç'un göreve gelirken açık açık Ersun Yanal'ı istemediğini söylemesine rağmen taraftar baskısı ve mevcut şartlar yönetimi Yanal'a götürdü. Yapılan ilk görüşmede henüz anlaşma sağlanamazken, taraflar bir kez daha görüşecek.

Tecrübeli teknik adamın yönetimden bir dizi talepleri oldu. Futbol Arena'da yer alan habere göre, Yanal kendisine yapılan 6 aylık teklifi reddererek en az 1.5 yıllık kontrat talep etti.

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı kalan Aatıf, Dirar, Ozan ve Volkan Demirel'in takıma faydalı olacağını düşünen Ersun Yanal'ın bu oyuncuların affını da istediği öğrenildi.

ÖZEL HAYAT VURGUSU

Öte yandan Aziz Yıldırım döneminde takımı şampiyon yapan Ersun Yanal'ın özel hayatı sık sık gündeme gelmiş ve tartışma konusu olmuştu. Yanal yönetimden özel hayatına karışılmamasını da istedi.