Ersun Yanal'ın Göztepe maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

BtcTürk Yeni Malatyaspor deplasmanında vasatı aşamayan sarı-lacivertliler, sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

Oynanan kötü futbol ve sahaya sürülen defansif kadro nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Ersun Yanal'ın bu kez değişikliğe gideceği öğrenildi.

KRUSE VE VEDAT DÖNÜYOR

Yanal'ın antrenmanlara başlayan Kruse ve Vedat Muriç'i, sağlık ekibinden olumlu rapor gelmesi durumunda ilk 11'e koyacağı belirtildi.

Ayrıca tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz hafta yedekte oturan Rodrigues'i de ilk 11'de oynatacak.

MUHTEMEL 11'LER

Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Kruse (Ozan), Moses, Rodrigues, Vedat Muriç (Alper)







