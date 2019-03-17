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Ersun Yanal'ın gözü Bursaspor-G.Saray maçında

Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 13. sıraya tırmanan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal gözünü rakiplerinin maçlarına çevirdi. Yanal, Göztepe'nin ardından Bursaspor'un da yenilmesini bekliyor.

Ersun Yanal'ın gözü Bursaspor-G.Saray maçında
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Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

Bu galibiyetle maç fazlasıyla 13. sıraya yükselen sarı-lacivertlilerde gözler rakiplerin oynayacağı maçlara çevrildi.

G.SARAY KAZANIRSA FARK 3 OLACAK

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 1-0 mağlup etmesiyle İzmir ekibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkaran Kanarya, şimdi de Bursaspor-Galatasaray maçını beklemeye koyuldu.

Galatasaray'ın kazanması durumunda yeşil-beyazlılara 3 puan fark atacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın sarı-kırmızılılardan galibiyet beklediği öğrenildi.

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