Ersun Yanal'ın gözü Bursaspor-G.Saray maçında

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.
Bu galibiyetle maç fazlasıyla 13. sıraya yükselen sarı-lacivertlilerde gözler rakiplerin oynayacağı maçlara çevrildi.
G.SARAY KAZANIRSA FARK 3 OLACAK
Beşiktaş'ın Göztepe'yi 1-0 mağlup etmesiyle İzmir ekibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkaran Kanarya, şimdi de Bursaspor-Galatasaray maçını beklemeye koyuldu.
Galatasaray'ın kazanması durumunda yeşil-beyazlılara 3 puan fark atacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın sarı-kırmızılılardan galibiyet beklediği öğrenildi.