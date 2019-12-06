Ersun Yanal'ın hedefi 12 puan

Liderlik hesapları Malatya ve Göztepe deplasmanında bırakılan dört puanla sekteye uğrayan Fenerbahçe, kalan maçları kazanarak kayıpları telafi etmek istiyor.

Ersun Yanal, kariyeri boyunca sadece bir yenilgi aldığı Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni devirerek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Son haftalarda yaşanan kayıplarla kredilerinin tükendiğini belirten deneyimli hoca, önlerindeki zorlu fikstüre rağmen oyuncularına dört maçta 12 puan hedefi koydu.

"HATA LÜKSÜMÜZ YOK"

Türkiye gazetesinin haberine göre, Gençlerbirliği maçında moral depolamak zorunda olduklarını dile getiren Yanal, oyuncularına "Gençlerbirliği sonrasında Sivas deplasmanı ve Beşiktaş derbileri bizi bekliyor. Kapanışı ise Rize'de yapacağız. Kolay bir karşılaşma yok. Ama puan kaybettiğimiz tüm maçlarda da gördük ki, tek eksiğimiz son vuruş. Bu sıkıntıyı aşmamız durumunda 12 puan hayal değil." ifadelerini kullandı.

Ankara ekibinin Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yakaladığı çıkışa dikkat çeken Yanal, "Direnci yüksek bir takımla oynayacağız. Yapacağımız en ufak bir hatanın bedeli ağır olur." uyarısı yaparken, "Son düdük çalana kadar oyun disiplinini korumak ve gol vuruşlarında hedefi tutturmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin kalan maçları

Gençlerbirliği

Sivasspor (D)

Beşiktaş

Rizespor (D)