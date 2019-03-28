Ersun Yanal'ın hedefi 5'incilik

Milli maç arasının ardından Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
GALATASARAY'I DA YENECEĞİZ
Öncelikle Ankara deplasmanından 3 puanla dönmeleri gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, "5. sıradaki takımla aramızdaki puan farkı sadece 6. Önce Ankaragücü'nü sonra Galatasaray'ı yeneceğiz. Ardından kalan maçların hepsini kazanarak Avrupa biletini alacağız" diyerek öğrencilerini motive etmeye çalıştı.
Sarı-lacivertlilerin kalan 8 karşılaşması:
Ankaragücü (D)
Galatasaray
Alanyaspor (D)
Trabzonspor
Kasımpaşa (D)
Akhisarspor
Erzurumspor (D)
Antalyaspor