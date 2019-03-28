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Ersun Yanal'ın hedefi 5'incilik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu sezonki hedefini belirledi. Yanal'ın, "8'de 8 yaparsak Avrupa kupalarına katılma şansını yakayabiliriz" dediği öğrenildi.

Ersun Yanal'ın hedefi 5'incilik
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Milli maç arasının ardından Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

GALATASARAY'I DA YENECEĞİZ

Öncelikle Ankara deplasmanından 3 puanla dönmeleri gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, "5. sıradaki takımla aramızdaki puan farkı sadece 6. Önce Ankaragücü'nü sonra Galatasaray'ı yeneceğiz. Ardından kalan maçların hepsini kazanarak Avrupa biletini alacağız" diyerek öğrencilerini motive etmeye çalıştı.

Sarı-lacivertlilerin kalan 8 karşılaşması:

Ankaragücü (D)
Galatasaray
Alanyaspor (D)
Trabzonspor
Kasımpaşa (D)
Akhisarspor
Erzurumspor (D)
Antalyaspor

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