Sarı-lacivertli ekibin teknik adamı Ersun Yanal, alınan kötü sonuçların ardından tartışılmaya devam ediyor. Büyük beklenti içinde Fenerbahçe'nin başına geçen Yanal, yaptığı iddialı açıklamaları da gerçekleştiremiyor.

İKİNCİ YARININ LİDERİ OLACAĞIZ DEMİŞTİ

Ligin devre arasında ilk yarıyı unuttuklarını ve sezonun ikinci yarı tablosunda zirvede yer alacaklarını söyleyen Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında 17 puan topladı.

İkinci yarıdaki puan tablosuna bakıldığında sarı-lacivertliler 7. sırada yer alıyor.

(Süper Lig'de 2. yarının puan durumu)

SERİ YAKALAYACAĞIZ DEDİ, OLMADI

Ligde kötü giden Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracağını ifade 56 yaşındaki deneyimli hoca, Ankaragücü maçı öncesi kalan 8 maçı da kazanacaklarını ifade etmiş, ancak mücadele berabere bitmişti.

Benzer söylemleri Galatasaray derbisi ile Alanyaspor karşılaşmalarından önce de yapan Yanal, sahadan yine galibiyet çıkaramadı.

Ersun Yanal'ın iddiası yine gerçekleşmedi.