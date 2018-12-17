Ersun Yanal'ın ilk isteği Tolgay Arslan

Teknik adam sorununu Ersun Yanal ile çözen Fenerbahçe yönetimi, ara transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-Lacivertliler, ilk olarak Yanal'ın takımda görmek istediği Tolgay Arsan için girişimlerde bulunacak.
TAKAS TEKLİFİ
Fenerbahçe yönetiminin, kısa süre içinde Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor.
Sarı-Lacivertliler'in Ozan Tufan-Tolgay Arslan takasını teklif edeceği belirtiliyor.
TRABZON'DA DA ÇOK İSTEMİŞTİ
Hatırlanacağı gibi Ersun Yanal, Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde Almanya'ya kadar giderek Tolgay'la görüşme gerçekleştirmiş, ancak 28 yaşındaki futbolcu daha sonra Beşiktaş'ı tercih etmişti.