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Ersun Yanal'ın ilk isteği Tolgay Arslan

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ın transfer edilmesini istedi. Sarı-lacivertliler, Ozan Tufan'ı takasta kullanmayı planlıyor.

Ersun Yanal'ın ilk isteği Tolgay Arslan
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Teknik adam sorununu Ersun Yanal ile çözen Fenerbahçe yönetimi, ara transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-Lacivertliler, ilk olarak Yanal'ın takımda görmek istediği Tolgay Arsan için girişimlerde bulunacak.

TAKAS TEKLİFİ

Fenerbahçe yönetiminin, kısa süre içinde Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor.

Sarı-Lacivertliler'in Ozan Tufan-Tolgay Arslan takasını teklif edeceği belirtiliyor. 

TRABZON'DA DA ÇOK İSTEMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Ersun Yanal, Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde Almanya'ya kadar giderek Tolgay'la görüşme gerçekleştirmiş, ancak 28 yaşındaki futbolcu daha sonra Beşiktaş'ı tercih etmişti.

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