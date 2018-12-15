Ersun Yanal'ın imza tarihi belli oldu

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5 gollü maçın kazananı Konyaspor

Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'la Kasımpaşa arasında nefesleri kesen bir mücadele oldu. Kasımpaşa 1-0'dan 2-1 yaptı, Konya pes etmedi ve maçı 3-2 kazandı.