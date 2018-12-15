Ersun Yanal'ın imza tarihi belli oldu

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın kendisini 1.5 yıllığına sarı-lacivertli yapacak imzayı atacağı tarih açıklandı.
Fenerbahçe'nin resmi yayın organından yapılan açıklamaya göre imza töreni ve basın açıklaması 18 Aralık Salı günü saat 14:00'te yapılacak.
Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın imza töreni ve basın toplantısı 18 Aralık Salı günü saat 14.00'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir. Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.