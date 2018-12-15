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Ersun Yanal'ın imza tarihi belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Ersun Yanal için yapılacak imza töreninin 18 Aralık Salı günü saat 14:00'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

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Ersun Yanal'ın imza tarihi belli oldu

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın kendisini 1.5 yıllığına sarı-lacivertli yapacak imzayı atacağı tarih açıklandı.

Fenerbahçe'nin resmi yayın organından yapılan açıklamaya göre imza töreni ve basın açıklaması 18 Aralık Salı günü saat 14:00'te yapılacak.

Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın imza töreni ve basın toplantısı 18 Aralık Salı günü saat 14.00'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir. Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

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