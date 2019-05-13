Ersun Yanal'ın istediği 2 yerli isim

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala hedefsiz kalan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro yapılanması devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal, daha önce yönetime verdiği yerli transfer listesini güncelledi.

Yönetimden daha önce Sivasspor'dan Emre Kılınç, Başakşehirli İrfan Can Kahveci, Leicester City'deki temsilcimiz Çağlar Söyüncü ve Eskişehirspor'un genç orta sahası Mehmet Özcan'ın alınmasını isteyen Yanal, iki futbolcunun adını daha verdi.

VEDAT VE NAZIM DA GÜNDEMDE

Forvet bölgesine takviye yapılmasının şart olduğunu ifade eden Ersun Yanal, Rizespor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Vedat Muriç'in alınmasını istedi.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 32 maçta 15 gol attı. Fenerbahçe'nin Vedat'ı istediğini Rizespor cephesi de doğruladı.

56 yaşındaki hocanın alınmasını talep ettiği bir başka isim ise Nazım Sangare. Şener Özbayraklı'dan beklediği verimi alamayan Yanal, Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare'nin kadroya katılması yönünde rapor verdi.

24 yaşındaki Nazım bu sezon 30 maçta 2 gol attı, 4 asist yaptı.