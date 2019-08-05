Ersun Yanal'ın istediği 3 futbolcu

Sezon öncesi katıldığı özel turnuvada Bayern Münih ve Real Madrid'den toplamda 11 gol yiyen Fenerbahçe'de savunmadaki problemlerin bir an önce giderilmesi için çözüm yolları aranıyor.

Defanstaki sorunu Kolarov, Zanka ve Luiz Gustavo ile çözmek isteyen sarı-lacirvertlilerin, bu 3 ismin transferi için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

YANAL SEVİYE ATLARIZ DEDİ

Oyuncuların alınması için Başkan Ali Koç'la görüşmeler yapan Yanal, savunmaya yapılacak transferlerle takımın seviye atlayacağını söyledi.

KULÜBÜNÜ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi Huddersfield forması giyen Zanka'yı transfer etmek.

Kulübüne ayrılmak için baskı yapan 29 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşıldığı, futbolcunun transferinin kulüpler arasında yapılacak olan anlaşmaya kaldığı ifade edildi.

KOLAROV'A BONSERVİS ÖDENECEK

Diğer taraftan teknik direktör Ersun Yanal'ın, Hasan Ali’nin uzun sürecek sakatlığı sonrası Kolarov'un transferinin bir an önce bitirilmesini istediği belirtildi.

Tecrübeli teknik adamın, oyuncunun hem sol bek hem de stoper bölgelerinde oynaması nedeniyle bir an önce takıma katılması gerektiği ifade etti.

Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertlilerin, daha önce bonservis vermek istemediği futbolcu için İtalyan ekibine yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ DENENECEK

Luiz Gustavo'nun transferi ise diğer isimlere göre biraz daha zor gözüküyor.

Hatırlanacağı gibi Marsilya’nın istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle daha önce transfer görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştı. Fransızlar, Gustavo için 10 milyon euro talep etmişti.

Fenerbahçe bu gelişme üzerine başka oyunculara yönelse de orta saha için Gustavo kadar etkili bir isim bulunamadı. Defansif orta saha pozisyonu için Ersun Yanal’ın en çok istediği isim olan Brezilyalı futbolcu için girişimler tekrar başladı.

Yönetimin oyuncuyu bu kez kiralık olarak transfer etmeyi deneyeceği belirtildi.

Ali Koç döneminde alınan futbolcular şu şekilde:

Berke, Barış, Ferdi, Ayew, Slimani, Frey, Reyes, Harun, Jailson, Benzia, Tolga, Tolgay, Serdar, Zajc, Emre, Rodrigues, Altay, Vedat, Kruse, Sadık, Moses, Murat, Allahyar, Deniz