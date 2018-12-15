Ersun Yanal'ın istediği futbolcular

Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi dün resmen başladı.
Yönetimle daha önce yaptığı görüşmede, 4 bölgeye transfer istediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, yönetime ilk listesini verdi.
İLK HEDEF BURAK VE TOLGAY
Sol bek, orta saha, sol açık ve forvet bölgelerine takviye yapmaları gerektiğini belirten 56 yaşındaki teknik adamın ilk hedefi, Trabzonspor ve Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular.
Bordo-mavili yönetimin kadroda düşünmediği golcü futbolcu Burak Yılmaz ile Şenol Güneş tarafından silinen Tolgay Arslan, Yanal'ın transfer listenin ilk sırasında yer alıyor.
SOL BEKE LODİ
Brezilya Ligi'nde Atletico Paranaense formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken 20 yaşındaki sol bek Renan Lodi ise Yanal'ın istediği bir diğer isim.
Ersun Yanal'ın, ligin ilk yarısının bitmesinin ardından yönetime birkaç isim daha vermesi bekleniyor.