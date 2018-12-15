1 Partizan taraftarı yan hakem kar topu fırlattı Patizan taraftarı, Macva Sabac mücadelesinde maçın yan hakeminin kararlarına sinirlenince hakemi kar topu yağmuruna tuttu.

2 Ç.Rizespor ile Alanyaspor berabere kaldı Ç.Rizespor, alt sıraları yakından ilgilendiren maçta sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak, haftayı son sırada tamamladı.

3 Sivasspor Ankaragücü'ne 4 attı Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti. Emre Kılınç, attığı güzel golle maça damgasını vuran isim oldu.

4 Ersun Yanal'ın istediği futbolcular Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ın ilk hedefi, Trabzonspor ve Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcuları transfer etmek.

5 Futbol tarihindeki ilginç olaylar 29 kez final oynadığı halde hepsini kaybeden Ballack'tan tutun, kendine kırmızı kart gösteren hakeme kadar futbol tarihinde yaşanan ilginç olayları sizler için derledik.

6 Volkan Demirel'i yakan sözler Geçtiğimiz sezonun başında "Ersun Yanal, Aykut Kocaman'ın kurduğu sistem sayesinde başarılı oldu" diyen Volkan Demirel'in affedilme şansı iyice azaldı.

7 Yabancı hocalara ödediğimiz toplam tazminat Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor 2000 yılından bu yana görevine son verdiği yabancı hocalara, toplam 32 milyon euro (200 milyon TL) tazminat ödedi.

8 Şenol Güneş: Kaybedersek lig de gider Bu sezon elinde sadece lig kupası kalan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı geldi. Tecrübeli teknik adam, "Lig şampiyonluğuna dört elle sarılın" dedi.

9 Celtic İslam Slimani'nin peşinde Büyük umutlarla transfer edilen ancak ligde sadece 1 gol atabilen İslam Slimani'yi, Celtic istiyor. Son kararı Ersun Yanal verecek.