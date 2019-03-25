Ersun Yanal'ın istediği golcü

Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Ersun Yanal, Glasgow Rangers forması giyen Morelos'un alınmasını istedi. Yönetim de Rangers ve oyuncunun menajeri ile temasa geçmeye hazırlanıyor.

Scout ekibinin izlediği 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü Morelos'a Ersun Yanal'ın da olumlu rapor verdği ve forvet transferinde ilk sıraya onun adını yazdığı öğrenildi.

44 MAÇTA 40 GOLE KATKI YAPTI

Rangers formasıyla 44 maç çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 29 gol 11 asistlik katkı yaptı. Kolombiyalı futbolcunun performansından çok etkilenen Yanal, "Aradığım tipte, komple bir golcü. Alırsak bize çok faydası olur" dedi.

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Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda harekete geçen Comolli ve yönetim, Rangers yönetimiyle masaya oturmaya hazırlandığı ve oyuncunun menajeri ile de temasa geçeceği öğrenildi.