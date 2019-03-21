Ersun Yanal'ın istediği sağ bek Nazım

Fenerbahçe'de gelecek sezonun çalışmaları devam ediyor. Yaz kampına tüm transferlerin yetişmesini isteyen Ersun Yanal, yönetime istediği oyuncuların isimlerini vermeye devam ediyor.

SAĞ BEKE NAZIM ALINACAK

Sağ bek bölgesinde Isla ve Şener'den faydalanan Ersun Yanal, zaman zaman Dirar'ı da bu pozisyonda değerlendiriyor. Mevcut yabancı kuralının değişmesinin de gündeme gelmesiyle takımdaki yerli isimlerin sayısını artırmayı hedefleyen Yanal, Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi takibe aldı.

Deneyimli teknik adam Nazım'ın transferini isterken aynı zamanda Isla'yı da göndererek yabancı kontenjanında yer açmayı hedefliyor.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Antalyaspor formasını 24 kez giydi ve 2 gol attı.

Şenol Güneş geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında, Nazım Sangare'nin Türk olduğunu bilmediğini, eğer bilseydi A Milli Takım'a alabileceğini ifade etti.