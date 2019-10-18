Ersun Yanal'ın kafasındaki ilk 11

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü oynayacağı Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken, kadro da şekillenmeye başladı.

BeIN Sports'un haberine göre, sakatlıkları devam eden Nabil Dirar ve Emre Belözoğlu'nun dışında, takıma yeni dönen Victor Moses da Denizli deplasmanında riske edilmeyecek.

JAİLSON KULÜBÜYE, EMRE'NİN YERİNE OZAN

Kadroda değişiklikler planlayan teknik direktör Ersun Yanal'ın sağ bekte Mauricio Isla, sol bekte Hasan Ali Kaldırım'a formayı vermesine kesin gözü ile bakılıyor. Çok konuşulan stoper pozisyonunda da değişikliğe gitmeye hazırlanan Yanal, Zanka'nın yanında Serdar Aziz'e forma vermeyi düşünüyor. Jailson ise kulübeye çekilecek.

Ön liberoda Emre'nin yokluğunda Luiz Gustavo-Ozan Tufan ikilisini görevlendirecek olan tecrübeli teknik adam, 10 numara pozisyonu için Max Kruse'den gelecek haberi bekliyor. Alman yıldız kasığındaki ağrılar nedeni ile antrenmanlara katılamazken, durumunun cumartesi günü yapılacak son taktik çalışmada netleşmesi bekleniyor.

Kanatlarda Garry Rodrigues ve Deniz Türüç ile başlayacak olan Ersun Yanal, ileri uçtaysa vazgeçilmezi Vedat Muriç'i sahaya sürecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel Denizlispor 11'i: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Ozan Tufan, Gustavo, Deniz Türüç, Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç.