Ersun Yanal'ın kafasındaki oyun planı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, takıma 4-1-4-1 sistemini ezberletiyor.

Kurmaylarıyla toplantı yapan Yanal, yapılacak takviyelerin ardından kafasındaki sistemin oturacağını ifade etti. 2013-2014 sezonun yaşanan şampiyonluğun bir benzerini yaşamak için takımın aynı ruhu ve sistemi yakalaması gerektiğini aktaran tecrübeli hoca, başarıya inanıyor.

YANAL'IN SİSTEMİ OFANSİF 4-1-4-1

Akşam gazetesinin haberine göre, Hücumdan memnun olduğunu ifade eden Ersun Yanal, defansif oyuncuların kadroya katılmasıyla beklenen futbolu izleteceği düşüncesinde. Baskılı ve hücum futboluyla bilinen Yanal, kesici bir ön libero ve hücuma yatkın bir stoper bekliyor. Hoca’nın aklında ofansif 4-1-4-1 var.

57 yaşındaki teknik adam, tekniği iyi, topu oyunu hızlı sokabilen bir stoperin mutlaka alınmasını istiyor. Bu isim ya Kolarov olacak ya da Sırp futbolcunun ayarında bir isim. Yanal, Orta sahada ise kesici bir 6 numaranın takıma kazandırılmasını bekliyor.

Kayserispor'dan alınan Deniz Türüç'ün her iki kanat, on numara ve sık sık 8 numarada kullanılacağı aktarıldı. Hasan Ali'nin sakatlanması ise başlangıçtaki planları bozdu. Hasan'ın dönmesiyle Dirar tekrar sağ beke dönecek. Yeni transfer Murat Sağlam'ın göstereceği performansa da bakılacak. Ancak bu bölgede ilk tercih Dirar olacak.