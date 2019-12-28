Ersun Yanal'ın kafasındaki Rize maçı 11'i

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş derbisinde alınan 3-1'lik galibiyetle moral bulan sarı-lacivertliler, Rize'yi de yenerek devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.
EMRE YEDEK, SERDAR'IN YERİNE ZANKA
Ersun Yanal, siyah-beyazlı ekibi yenen takımı bozmayı düşünmüyor.
Derbide kasığındaki ağrı nedeniyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu'nu kafileye dahil eden Yanal, kaptanı yedek kulübünesinde oturtacak.
Hafta boyu takımdan ayrı çalışan, bu sabah ise antrenmanda düz koşu yapan tecrübeli ismin maçın gidişatına göre şans bulacağı öğrenildi.
Ersun Yanal, orta sahada Gustavo-Ozan Tufan ikilisiyle oynayacak. Beşiktaş mücadelesinde beğeni toplayan futbolcular, Rize'de de önemli rol oyanaycaklar.
Kazanan takımı bozmayı düşünmeyen Ersun Yanal, tek değişikliği savunmada yapacak. Cezalı Serdar Aziz'in yerine Jailson'un yanında Zanka oynayacak.
Fenerbahçe'nin Rizespor maçı muhtemel 11'i: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Kruse, Vedat Muriç.