Ersun Yanal'ın Kagawa pişmanlığı

Antalyaspor maçında ilk kez Beşiktaş forması giyen Shinji Kagawa, kısa sürede herkesi kendisine hayran bıraktı.
Topla ilk iki buluşmasında 2 gol atan Japon yıldız, alınan farklı galibiyette önemli rol oynadı.
ERSUN YANAL REDDETMİŞ
B.Dortmund'da son dönemde forma şansı bulamayan 29 yaşındaki futbolcu, hala formda olduğunu bir kez daha gösterdi.
Transfer döneminin son günlerinde alınan Kagawa'nın Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe'ye önerildiği ortaya çıktı.
Menajerlerin ilk olarak sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldığı ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın Japon futbolcuyu reddettiği ortaya çıktı.
Ancak Kagawa, daha ilk maçında ortaya koyduğu futbolla Yanal'ı pişman etmeyi başardı.