Ersun Yanal'ın kalmasını istediği 3 futbolcu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam sarı-lacivertli takımın transfer gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda yapılan çalışmaları anlattı. Buna göre Yanal 3 oyuncunun kalmasını istiyor.

12 FUTBOLCUDAN 9'U GÖNDERİLECEK

Fenerbahçe devre arasında 5 bölgeye transfer yapacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 12 oyuncudan bir kısmı devre arasında bir kısmı ise kontratı bitince takımdan ayrılacak.

Sarı-lacivertli ekibin sözleşmesi bitecek 2 kalecisi var. Volkan Demirel ve Erten Ersu ile yollar ayrılacak. Bir stoper alınacağını açıklayan Koç, sözleşmesi bitecek Skrtel'le masaya oturacaklarını da ifade etti. Roman Neustadter ise gelecek yıl Fenerbahçe forması giymeyecek.

Skrtel gibi sözleşmesi uzatılacak bir başka futbolcu Şener Özbayraklı olacak. Genç futbolcu Cebrail Akbulut'u A takıma alan Yanal, gelecek yıl için bir sol bek alınmasını istedi. İsmail Köybaşı'nın sarı-lacivertli ekipteki macerası ise son bulacak.

AYEW'İ TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Aatıf, Rizespor'la anlaştı ve takımdan ayrıldı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Valbuena'yı da gönderilecek.

Sözleşmesi bitecek Soldado da takımdan ayrılacak isimler arasında. Kiralık olarak kadroya katılan Slimani ve Benzia gidecek, Ayew ise kulübü ikna edilirse gelecek sezon için yeniden kiralanacak.