Ersun Yanal'ın Koç'a verdiği transfer raporu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal, transfer ve yeni dönem çalışmaları ile ilgili Kalamış'ta bir araya geldiler.

YANAL'DAN TOLGAY'A ONAY

Ersun Yanal, Koç ve Comolli'ye takımın son durumu ve transferlerle ilgili bilgi verdi.

Ajansspor'un haberine göre, deneyimli teknik adam transfer istediği bölgeleri aktardı. Yanal bir stoper, bir sol bek, forvet arkasına ve orta sahanın ortasına birer takviye ile bir de forvet transferine ihtiyaçları olduğunu belirterek beş takviye istedi.

Ersun Yanal, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan ismine onay verirken futbolcunun takas yolu ile alınmasını istedi. Orta saha bölgesi için Tolgay'ı düşünen Yanal, bu transfer gerçekleşmezse alternatif isimlere yönelecek.

Yanal'ın istediği isimler ile ilgili Comolli bir çalışma yapacak ve Yanal'a bu konu ile ilgili isimler önerecek.

İKİNCİ YARI EN AZ 40 PUAN

Ersun Yanal ikinci yarıyla ilgili hedefinin en az 40 puan olduğunu yönetime bildirirken, "Ligi ilk 5'te bitirmek için her şeyi yapacaklarını" belirtti.

Ersun Yanal kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Volkan Demirel, Aatıf ve Dirar ile bir araya gelecek ve onlarla konuştuktan sonra bu isimlerle ilgili kararını yönetime bildirecek.