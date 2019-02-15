Ersun Yanal'ın Konyaspor maçı taktiği

Geçtiğimiz hafta Kayserispor'a yenilen Fenerbahçe, salı günü Avrupa Ligi'nde Zenit'i yenerek yeniden moral depoladı. Özellikle Kadıköy'de galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, Konyaspor maçında da 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

CEZALI VE SAKAT OYUNCULAR VAR

Fenerbahçe'de son maçta görev yapan isimlerden bazıları sakat ve cezalı olduğu için Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Kayserispor maçında kırmızı kart gören Soldado ve Tolgay Arslan'ın yanı sıra cezalı duruma düşen Isla ile birlikte sakatlanan Mehmet Ekici de formasından uzak kalacak.

Ersun Yanal, Zenit maçının ardından yaptığı açıklamada, sakatlanan Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan yerine, Jailson ve Miha Zajc'tan yararlanacağını açıklamıştı. Deneyimli teknik adam Isla'nın yerine Dirar, Soldado'nun yerine ise Slimani'ye şans verecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel Konyaspor maçı 11'i: Harun Tekin, Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Moses, Valbuena, Zajc, Slimani.





ÖNDE BASKI KURUN TALİMATI

Özellikle Kadıköy'de oynadığı maçlarda önde baskı kurulması yönünde oyuncularına sık sık uyarılarda bulunan Yanal, bu taktiğin sonuçlarını geçtiğimiz 3 maçta aldı.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son 3 sınavında da erken skor avantajı yakaladı. Ersun Yanal'ın ekibi, Malatya önünde 7. dakikada, Göztepe önünde 2. dakikada, Zenit önünde ise 20. dakikada öne geçti. Yanal, Konyaspor sınavında da baskılı bir başlangıç ve erken gol istiyor.