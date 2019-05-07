Ersun Yanal'ın listesindeki 3 futbolcu

Sezonun son 3 maçına girilirken ligde hedefsiz kalan Fenerbahçe, gelecek yılın kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Fransız Sportif Direktörün hedefinde 3 futbolcu var.

KALİNİC İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Comolli ilk olarak İspanya'da Kalinic için Atletico Madrid'le görüşecek. Slimani ve Frey'i gönderecek olan sarı-lacivertliler, Hırvat golcüyü kiralamak için teklif yapacak. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Deneyimli golcü Atletico Madrid formasıyla 24 maçta 4 gol attı.

Fransız futbol adamının diğer hedefi ise Alberto Moreno. Liverpool'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol sol bekin serbest statüde olması büyük avantaj olarak görülüyor. İngiliz ekibinde bu sezon sadece 2 maça çıkan Moreno'nun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE'YE ÇEK ÖN LİBERO

Ön libero pozisyonu için arayışta olan Fenerbahçe, Çek ön libero Tomas Soucek'i gündemine aldı. Slavia Prag forması giyen 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 43 maçta 14 gol attı, 8 de asist yaptı.

Kariyerini daha büyük bir takımda devam etmek isteyen Soucek'in de sarı-lacivertli takıma transfer olmak istediği aktarıldı. Fenerbahçe, kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Çek futbolcuyu bonservisiyle almayı planlıyor.