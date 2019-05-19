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Ersun Yanal'ın öngörüsü tutmadı

Galatasaray şampiyon olunca Ersun Yanal'ın "Belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik" sözleri akıllara geldi.

| Haber Merkezi
Ersun Yanal'ın öngörüsü tutmadı
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Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Başakeşhir'i mağlup ederek 2018/2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Ersun Yanal: Belki de G.Saray'ı şampiyonluktan ettik - VİDEO

Sarı-kırmızılılar ligin 28. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. Galatasaray'ın mutlaka kazanması gereken mücadele 1-1 sona ermiş ve Fenerbahçe ezeli rakibine çelme takmıştı.

"ÖNGÖRÜSÜ TUTMADI"

Ersun Yanal'ın maç sonu yaptığı iddialı açıklama ise çok konuşulmuştu. Yanal "Her ne olursa olsun bugün belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik. Önemli bir puandı." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Galatasaray, sezonun bitmesine 1 hafta kala şampiyon oldu ve Ersun Yanal'ın öngörüsünü yıktı.

Ersun Yanal: Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik

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