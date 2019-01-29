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Ersun Yanal'ın sırrı manda sütü

Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerek 6 hafta sonra 3 puanla tanışan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, 2013-2014 sezonunda olduğu gibi futbolcularına manda sütü içirdiği ortaya çıktı.

Ersun Yanal'ın sırrı manda sütü
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Ersun YanalFenerbahçe'deki ilk teknik direktörlüğü döneminde şampiyonluk yolunda bazı ilginç uygulamalardan yararlanmıştı.

Bunlardan biri de inek yoğurdunu yasaklaması ve futbolculara manda yoğurdu yedirmesiydi.

Tecrübeli teknik adamın bu beslenme şekline önem vermesinin altında yatan bazı sebepler var. Bunlardan bazıları; vü­cu­du da­ha az yo­ran sin­di­rim özel­lik­le­ri­ne sa­hip ol­ma­sı, enerji oranının yüksek olması.

MANDA SÜTÜNÜN VE YOĞURDUNUN FAYDALARI

- Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde manda yoğurdunun kalın bağırsak kanser riskini önlemede yüzde 80 oranında etkili olduğu tespit edilmiştir.

- Manda sütü daha zor bulunduğu için pahalıdır. Doğal bir antibiyotik olan manda sütü A vitamini bakımından oldukça zengin bir besin kaynağıdır.

- Uzmanlar enerji içeceği olarak tüketilen içeceklerin yerine manda sütünün ve yoğurdunun tüketilmesini önerir.

- Manda sütü aynı zamanda bağırsakları düzenleyici özelliğe sahiptir, sindirimi kolaylaştırır.

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