Ersun Yanal'ın Slimani raporu

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen İslam Slimani, ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yarattı.

Sarı-lacivertlilerin, tarihinin en kötü sezonunu yaşamasında şüphesiz Cezayirli forvetin de payı büyük. Slimani, ligde oynadığı 17 maçta sadece 1 kez rakip fileleri havalandırabildi.

Kaçırdığı gollerle saç baş yolduran 30 yaşındaki futbolcunun antrenmanlarda da aynı performansı gösterdiği ortaya çıktı.

İDMANLARDA DA AYNI

Son birkaç haftadır idmanlara bile alınmayan Slimani için yönetime bir rapor veren teknik direktör Ersun Yanal'ın, "Antrenmanda bile kafayla boş kaleye gol atamıyor" dediği öğrenildi.

Kiralık olarak transfer edilen Slimani, sezon sonunda Leicester'a geri dönecek.