Sezona Phillip Cocu'yla başlayan ancak Ankaragücü yenilgisi sonrası göreve Koeman'ı getiren Fenerbahçe yönetimi, bir kez daha teknik direktör değişikliğine gitti.

Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların en çok istediği hoca olan Ersun Yanal'ı, 1.5 yıllığına göreve getirdi.

NİSAN AYINDA ŞAMPİYON YAPMIŞTI

2013-14 sezonunda takımı nisan ayında şampiyonluğa ulaştırarak büyük bir başarıya imza atan Yanal'ın Kadıköy karnesi de çok iyiydi.

Fenerbahçe o sezon Kadıköy'de oynadığı 17 lig maçının 14'ünü kazanmış, kalan 3 karşılaşmada ise sahadan 1 puanla ayrılarak evinde hiç mağlubiyet yüzü görmemişti.

EFSANE SOYUNMA ODASI KONUŞMASI

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Yanal'ın resmen açıklanmasının ardından 56 yaşındaki teknik adamın meşhur soyunma odası konuşmasını sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Ersun Yanal'ın soyunma odasında yaptığı konuşma - İZLE