Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 2-1 yenilen sarı-lacivertlilerde görevinden istifa eden teknik direktör Ersun Yanal, maç sonu kısa bir basın toplantısı düzenledi.

BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLER HAKKINDA KONUŞURKEN DİKKAT EDİN

Hakkında çıkan 'tazminat alacak' şeklindeki haberlere çok kızan Yanal, "Soru almayacağım, daha sonra açıklama yapacağım. Bilmediğiniz bir şeyde yorum yaparken dikkat edin. Nasıl geldiğimizi, nasıl gittiğimizi yetkililere sorun. Elinizi vicdanınıza koyun ve ayıp etmeyin. Taraftarlarımıza saygılar, sevgiler. Her şey için teşekkürler" dedi.

Tecrübeli teknik adamın salondan ayrılırken "Kimse g*tünden uydurmayacak öyle" dediği duyuldu.

Ersun Yanal'ın tazminat isyanı - İZLE