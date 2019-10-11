Ersun Yanal'ın tespit ettiği eksikler

Geçen sezona göre daha iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe, 7 haftada 11 puan topladı. Camia, takımın oyun olarak istenilen seviyede olmadığını düşüncesinde olsa da, oyuncuların mücadelesi ve kazanma hırsı takdir görüyor.

Sarı-lacivertli ekibin hocası Ersun Yanal, yardımcılarıyla yaptığı toplantılarda takımın eksiklerini belirledi ve bu yönde çalışmalara hız verdi.

57 yaşındaki hoca, Fenerbahçe'nin takım oyununda 7 eksik olduğu ve geliştirmeleri gerektiği görüşünde.

İşte Yanal'a göre Fenerbahçe'nin 7 temel sorunu:

1-) Pas hataları: Fenerbahçe, ligin en fazla kısa pas hatası yapan takımı. Ersun Yanal oyuncularını bu konuda uyarırken, özel çalışmalar hazırladı.

2-) Dripling: Maç başına 15 dripling yapan sarı-lacivertlilerde, tecrübeli hoca futbolcularından daha fazla dripling yapmalarını istedi.

3-) Top çalma: Ersun Yanal oyuncularından daha sert oynamalarını talep ediyor. Maç başına 14.7 olan top çalma oranı artırılacak.

4-) Top çalma denemesi: Aynı şekilde en az top çalma denemesi yapan 5’nci takım. Maç başına sadece 23.6 kez bu deneme yapılıyor.

5-) Agresif oyun ve doğru faul: Maç başına 12.3 faul yapan Fenerbahçe, ligin en az faul yapan takımı durumunda. Daha agresif bir oyunla, doğru yerde faul yapmak.

6-) Topu uzaklaştırma: 11.1'le ligin en az top uzaklaştırma yapan takımı. Defans zaman zaman topu tehlike bölgesinden uzaklaştırmak için ileri vurmalı.

7-) Şut: Ceza sahası içinden, dışından ve altı pastan korkusuz şekilde şut atılmasına devam edilecek.