Ersun Yanal'ın Tolga Ciğerci kararı

Geçen sezon Galatasaray'la yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle ayrılan Tolga Ciğerci yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza attı. Sarı-lacivertli formayı giymeden yeniden sakatanan Tolga'yla yollar ayrılıyor.

ERSUN YANAL DA İSTEMEDİ

Türkiye gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve yönetim arasında önemli görüşmeler yaşandı. Yanal, Aatıf ve Nabil Dirar'ın affedilmesini istedikten sonra, Ali Koç ve yönetimine bir kararını daha bildirdi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak katılan Tolga Ciğerci'nin bileti kesti.

Sakatlığına rağmen imza attırılan Tolga Ciğerci bir türlü iyileşmedi. Daha önce yaşadığı sakatlığın tekrar etmesi durumunda sözleşme fesih hakkı bulunan sarı-lacivertlilerde yönetim, Ersun Yanal'ın raporunu bekledi. 56 yaşındaki teknik adamın da onay vermesiyle Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin feshedilmesine karar verildi.

Devre arasında sözleşmesi feshedilecek Tolga Ciğerci'ye sarı-lacivertli kulüp tarafından herhangi bir tazminat bedeli ödenmeyecek.