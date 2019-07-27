Ersun Yanal'ın transfer istediği 3 bölge

Şu ana kadar yapılan transferlerden oldukça memnun kalan Ersun Yanal, yönetimle son bir toplantı yaptı.

3 bölgeye daha takviye yapmaları gerektiğini belirten tecrübeli teknik adamın, belinden sakatlanan Kjaer'i istemediği öğrenildi.

Stoper bölgesi için Kolarov'dan başkasını düşünmeyen Yanal'ın mutlaka takviye yapılmasını istediği iki bölge daha var.

LİGE TAM KADROYLA BAŞLAYALIM

Ön libero ve forvet bölgelerinde hem sayısal hem de kalite olarak eksik kaldıklarını dile getiren 57 yaşındaki teknik adam, lig başlayana kadar bu transferlerin bitirilmesini talep etti.