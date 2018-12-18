Ersun Yanal'in transfer istediği bölgeler

Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yorumlarda bulunan Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ın transfer planı hakkında açıklamalarda bulundu.

Şansal Büyüka, ''Ersun hoca devre arasında bir sağ bek, bir orta saha, bir kanat istemiş. Forvet istememiş" sözlerini kullandı.

GOLCÜLÜK, GOL ATMAYA BAŞLADIĞIN ZAMAN BAŞLAR

Islam Slimani'nin performansına ilişkin gelen soru üzerine Yanal, "Kariyerine baktığımızda 39 golle inanılmaz bir kariyer ve daha sonra İngiltere'de devam eden bir oyuncu. Golcülük, gol atmaya başladığı zaman başlıyor. Birçok oyuncu bu tür sorunlar yaşıyor. Belki bugün 3 golle de sahadan ayrılabilirdi. Bizim oyuncumuz ve performansını değerlendireceğiz. Kim performansını iyi götürüyorsa o formayı alıp götürecektir" yanıtını verdi.