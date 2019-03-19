Ersun Yanal'ın transfer planı

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Sivasspor'u yenerek nefes aldı. Göztepe ve Bursaspor'un kaybetmesiyle ise tehlike bölgesinde biraz daha uzaklaştı. Bir yandan da yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertlilerde, Ersun Yanal çalışmalarını son hızla sürdürüyor.

SAVUNMAYA EN AZ 3 TAKVİYE YAPILACAK

Tecrübeli çalıştırıcı yönetimden ilk etapta, Isla ve Hasan Ali Kaldırım'a alternatif olarak bir sağ ve bir sol bek, Skrtel'in ayrılma ihtimaline karşılık ise bir de stoper istedi.

Deneyimli teknik adam ayrıca bir ön libero, sözleşmesi bitecek Valbuena'nın yerine bir kanat oyuncusu ve forvete en az bir golcü alınması yönünde yönetime rapor verdi.

GÖNDERİLECEK OYUNCULARI BELİRLEDİ

Ersun Yanal yeni sezonda kadroda düşünmediği isimleri de büyük ölçüde belirledi.

Kadro dışı bırakılan Kameni ve Benzia, sezon sonu kiralık sözleşmeleri bitecek olan Slimani ve Ayew, devre arası kiralık olarak gönderilen Diego Reyes ile kontratı mayısta bitecek Roman, gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak. Başka futbolcular da bu listeye eklenebilir.

57 yaşındaki hocanın, Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan'ın yanı sıra Jailson ve Frey'i kampa götüreceği ve oyuncuların buradaki forma durumuna göre son kararı vereceği öğrenildi.