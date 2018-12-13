Ersun Yanal'ın yardımcıları

Cocu'nun ardından Koeman'ın performansından da memnun kalmayan Fenerbahçe yönetimi bir kez daha teknik direktör değişikliğine gidiyor.

Ersun Yanal'la her konuda anlaşan sarı-lacivertli yönetim, 56 yaşındaki teknik adamın transferini kısa süre içerisinde resmen duyuracak.

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Türkiye gazetesinin haberine göre; Ersun Yanal kurmaylarını belirledi.

Yanal'ın daha önce Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Volkan Kazak ve Recep Karatepe'yi yeniden göreve getireceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın performans antrenörü ise Noyan Dülek olacak.

Kaleci antrenörü olarak Altay Dağdelen’i düşününen Yanal, Alper Boğuşlu’yla yeni üç yıllık sözleşme imzaladığı için bu değişikliği şimdilik rafa kaldırdı.

TRABZON'DA DA BİRLİKTELERDİ

Yanal, Volkan Kazak ve Recep Karatepe'yle daha önce Trabzonspor'da da çalışmıştı.