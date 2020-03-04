Ersun Yanal'ın yardımcıları da ayrıldı

Ersun Yanal'ın, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından kendisiyle birlikte göreve gelen yardımcıları da sarı-lacivertli takımla vedalaştı.

Yanal'ın yardımcıları Volkan Kazak, Recep Karatepe ve Niyazi Eniseler ile yollar ayrılırken, sarı-lacivertli takımı kulübün bünyesindeki antrenörlerden Fatih Yıldız ve Zeki Murat Göle çalıştıracak.

Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi günü Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam başlayacak olan Fenerbahçe'de, takıma antrenmanı Fatih Yıldız ve Zeki Murat Göle yaptıracak.

Denizlispor maçına teknik direktör olarak kimin çıkaracağı ise henüz belirlenmedi. Yönetim, yeni bir teknik adam ile anlaşamazsa lisansı bulunan antrenörlerden biri, Kadıköy'deki maçta sahaya da takımla birlikte çıkacak.