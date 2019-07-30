Ersun Yanal'ın yardımcısından şampiyonluk sözleri

Sarı-lacivertli ekibin son şampiyonluğunu yaşadığı 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan Niyazi Eniseler, FBTV'ye iddialı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda 27 Nisan'da ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaşarak, ligin en erken şampiyonluklarından birinin altına imza atmıştı.

MART AYINDA ŞAMPİYONLUK İDDİASI

O dönem sarı-lacivertli takımın fizik olarak rakiplerine büyük fark attığı gözlenirken, bu başarının arkasındaki isimlerden biri de Niyazi Eniseler'di. Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan Eniseler, antrenman bilimlerinde uzman bir profesör.

Deneyimli futbol adamı, 5 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Ersun Yanal'ın ekibinde yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekibin kamp çalışmalarını ve son durumunu FB TV'de değerlendiren Eniseler, "Gözüken önceki dönemden daha da önce şampiyon olacağız" dedi.

Oyuncularının fiziki olarak iyi olduklarını dile getiren yardımcı antrenör, takımın böyle devam etmesi durumunda en erken şampiyonluk rekorunu kıracaklarını belirtti.