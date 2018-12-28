Ersun Yanal'ın yerli transfer listesi

Sezonun ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe çıkışı transferde arıyor.

Ara transfer döneminde kadroda rotasyona gitmeyi planlayan sarı-lacivertli ekip, özellikle yerli isimlerin peşinde koşuyor.

TOLGAY ARSLAN

Türkiye gazetesinin haberine göre; Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan’la anlaşan Fenerbahçe, bu transferi bedavaya bitirmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş’ın Ozan Tufan takasını kabul etmemesinin ardından Fenerbahçe, Tolgay’ın alacaklarına karşılık serbest kalmasını bekliyor.

İRFAN CAN KAHVECİ

Fenerbahçe’nin uzun süredir takipte olduğu bir diğer isim ise Başakşehir’in genç kabiliyeti İrfan Can Kahveci. Ersun Yanal’ın da onayını alan sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki orta saha için Başakşehir’in kapısını çaldı. Ama Başakşehir’le şampiyon olarak tarih yazmak isteyen Abdullah Avcı’nın ideal kadrosunda yer alan İrfan Can’ı elden çıkarmak gibi bir düşüncesi yok.

SADIK ÇİFTPINAR

Malatyaspor’un stoperi Sadık Çiftpınar içinse bir nebze olsun umut var. 25 yaşındaki oyuncu için Malatya’nın kapısını çalan Fenerbahçe, takasla transferi bitirmek istiyor. Malatya ise nakit para talebinde bulunuyor. Fenerbahçe, Sadık için kesenin ağzını açarsa amacına ulaşabilecek.

EMRE KILINÇ

Sivas’ın parlayan sol açığı 24 yaşındaki Emre Kılınç’la ise bizzat Başkan Ali Koç ilgileniyor. Bu gerçekleşmesi en mümkün transfer olarak görünüyor.