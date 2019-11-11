Ersun Yanal'ın yönetime sunduğu transfer raporu

Süper Lig'de 20 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, ocak ayında şampiyonluk için yeni hamleler yapacak.

Transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken sarı-lacivertli takımda, gözden düşen 4 isim var.

Sezon başında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'yi satarak transferde kaynak yaratmak isteyen Fenerbahçe'de, Alper Potuk da gözden düştü. Sarı-lacivertliler, bu isimleri satmayı öncelik olarak görse de kiralamaya da sıcak bakıyor.

Böylece hem kadroda hem de maaş bütçesinde tasarruf uygulanarak, alınacak futbolculara yer açılacak.

ZACJ VE JAİLSON'DAN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Fenerbahçe yönetiminin asıl beklentisi Zajc ve Jailson'dan. Zajc'ın başta İtalya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde piyasası bulunuyor. Jailson için ise Brezilya ve Çin ağır basıyor.

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda iki futbolcu, ocak ayında satılacak ve elde edilecek gelirle eksik bölgelere transfer yapılacak.

İLK HEDEF EMRE KILINÇ

Lider Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon başında Beşiktaş'ın hedefinde olan Emre Kılınç için Fenerbahçe devreye girdi.

Ersun Yanal, Ali Koç'tan öncelikli olarak Emre'nin alınması yönünde talepte bulundu. Fenerbahçe, Sivasspor'a Emre Kılınç için devre arasında bir teklif yapacak.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek ve henüz kulübüyle yeni kontrat yapmadı. Yiğidolar, Emre'den para kazanmak için ocak ayında gelecek teklifi kabul etmeye olumlu yaklaşıyor.