Ersun Yanal'la birlikte 4 futbolcu kadroya dönüyor

Sarı-lacivertli ekipte Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesiyle yeni bir dönem başlayacak.Yanal'ın ilk işi ise takımdan ayrı olan Aatıf, Volkan Demirel, Ozan Tufan ve Dirar'ı yeniden takıma kazandıracak.

4 FUTBOLCUYA AF GELİYOR

Cocu döneminde çeşitli sebeplerden dolayı kadro dışı kalan futbolcular için yeni bir defter açılıyor. Deneyimli teknik adam Yanal, yönetimle özel olarak bu 4 oyuncunun takıma dönmeleri için görüşecek.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Yanal yönetime Volkan Demirel, Aatıf, Dirar ve Ozan'ın affedilmesi gerektiğini söyleyerek, performanslarına göre oyuncuları yeniden değerlendirmek istediğini belirtecek.

Başkan Ali Koç ve ekibinin, Ersun Yanal'ın bu isteğini kabul edeceği ifade ediliyor.