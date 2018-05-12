Ertaç Özbir: F.Bahçe beni istiyor

Yeni Malatyaspor'un deneyimli file bekçisi Ertaç Özbir, Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

HAKKIMDA HAYIRLISI OLSUN

Hakkında son dönemde gündeme gelen Fenerbahçe iddialarını da cevaplayan 28 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon düzenli olarak oynadığımdan dolayı birkaç takımla ismi anıldı ya da anılmadı, bunu bilmiyorum. Menajerimin Fenerbahçe'yle bir görüşmesi oldu. Böyle bir görüşme var. Bunu yalanlayamam, benim ve takımım adına hayırlısı olsun. Sözleşmem devam ediyor. Fakat sözleşmem içerisinde serbest kalma maddem var. Kulübüme belli bir miktar ödendiği taktirde boşta çıkabilliyorum" açıklamasında bulundu.