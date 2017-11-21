Ertem Şener Rasim Ozan'a sahip çıktı

Pazar gecesi yayınlanan programda Boşnaklar hakkında pornografik ifadeler kullanan Kütahyalı, gelen tepkiler üzerine Beyaz TV'den kovuldu.

TÜM DÜŞMANLARINA BEDELİNİ ÖDETECEK GÜCÜ VARDIR

Ertem Şener, Derin Futbol programında, Rasim Ozan Kütahyalı'nın üzerine oynanan şer odaklarına bedelini ödetecek gücü olduğunu söyledi.

Şener sözlerinin devamında ''Boşnak halkından çok özür diledi bunu belirtti ama bazı şer güçler Rasim Ozan'a bilinçli bir operasyon yaptılar. Ama şunu da söyleyeyim, Rasim'in tüm düşmanlarına bedelini ödetecek gücü vardır." dedi.

ERTEM ŞENER'E TEPKİ YAĞDI

Kütahyalı'ya sahip çıkan Şener'in bu ifadesi sosyal medyada büyük tepki topladı.