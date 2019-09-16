Ertuğrul Doğan: Herkes haddini bilsin

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, hakem hatalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili yönetici Ertuğrul Erdoğan "Artık şuna eminiz ki, TFF ve MHK tarafından Trabzonspor'a bilinçli ve kasıtlı bir şekilde operasyon çekilmektedir ve tüm bunlar yarıştan koparma amacı gütmektedir." dedi.

"TÜRK FUTBOLUNDA ACİLEN ADALETİN SAĞLANACAĞI BİR ORTAM YARATILMALIDIR"

Ayrıca TFF'ye yönelik sert ifadeler kullanan Ertuğrul Erdoğan "Son zamanlarda TFF Dış İlişkiler Kurulu'nda yer alan kadın üyenin bir takımın taraftarı olduğunu açıkça dile getirerek galiz küfürler ettiği ve bu sezon şampiyonluk yaşayacaklarına dair videosu aslında bütün söylediklerimizi tasdiklemektedir. Tek kulüp çatısı altında birleşen bir grup ve perde arkasında bu grup sayesinde hem TFF'yi hem de kurulları yönetme hevesindeki kişilerin etkinliği ve yetkinliği acilen sonlandırılmalıdır. Türk futbol ailesi yeniden tüm paydaşlarıyla temsil edilmeli ve herkes için adaletin sağlanacağı bir ortam yaratılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"VAR BİZE GELİNCE YOK OLUYOR"

Sezon başından itibaren planlı bir şekilde hakem hatalarına maruz kaldıklarını vurgulayan Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Gençlerbirliği maçında yenilen ikinci golden önceki faul pozisyonunun verilmemesini, skandal olarak yorumladı.

Doğan, "Elbette ki eksiklerimiz ve hatalarımız var. Tabi ki bunları gidermek tamamen bizim sorumluluğumuzda. Ancak ligin başından itibaren bize karşı yapılanlar artık hakem hatası diyemeyeceğimiz boyutlara ulaşmıştır. Süper Lig'e adı verilen efsane futbolcumuz Dozer Cemil Usta'nın adına yakışan dürüstlükte, her türlü ayak oyunu ve entrikadan uzak tertemiz bir sezon geçirmeyi beklerken yine kendimizi geçmişten alışkın olduğumuz karanlık senaryoların içinde bulduk.

Fenerbahçe karşılaşmasında Anthony Nwakaeme'nin ve Malatyaspor karşılaşmasında Caleb Ekuban'ın % 100'lük penaltı pozisyonları es geçilmiştir. Bu ve buna benzer pozisyonlar ne sahadaki hakem ne de VAR'daki hakemler tarafından görülmemiştir. Bizde yok olan VAR, başka bazı takımların maçlarında 'garip' bir şekilde ortaya çıkmıştır! Tiyatro dün akşam tekrar sahneye konulmuştur. Hakemlik kariyeri boyunca yönettiği Trabzonspor karşılaşmalarında takımımıza 12 maçın 10'unda puan kaybı yaşatan Mete Kalkavan'ın bu karşılaşmaya atanması bile bizim için başlı başına bir skandal iken; yediğimiz golün öncesinde Daniel Sturridge'ye yapılan müdahaleye faul vermemesi ve akabinde VAR Sisteminden bu pozisyonun izleme ve izlettirilme gereği bile duyulmaması yaşananları artık 'operasyon' boyutuna taşımıştır.





"TFF VE MHK TARAFINDAN TRABZONSPOR'A OPERASYON ÇEKİLMİŞTİR"

Yine aynı maçın 34. dakikasında Obi Mikel'e taç çizgisi üzerinde yapılan kasti faul de kasıtlı bir şekilde es geçilmiştir. Artık şuna eminiz ki, TFF ve MHK tarafından Trabzonspor'a bilinçli ve kasıtlı bir şekilde operasyon çekilmektedir ve tüm bunlar yarıştan koparma amacı gütmektedir." sözleriyle açıklamasını noktaladı.