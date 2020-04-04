Ertuğrul Ersoy: Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif aldım

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Fransa’da etkisini artırmasının ardından Türkiye’ye dönen ve çalışmalarına memleketinde devam eden 23 yaşındaki oyuncu Ertuğrul Ersoy, Ligue 2 ekibi Le Havre’yi tercih etmesi, kariyeri, hedefleri ve A Milli Takım hakkında konuştu.

''BURSASPOR'DA KAPTANLIK YAPMAK HAYALİMDİ''

Yeşil-beyazlı ekipte kaptanlık pazubandını takmanın hayali olduğunu belirten Ersoy, ''Bursaspor’da hayalim olan kaptanlığa ulaştıktan sonra hedefim Avrupa’ydı. Çocukken kendime Bursaspor kaptanlığını hedef olarak koymuştum. Bir dönem en genç kaptan olacağımı söylemiştim. Çok şükür bunları başardım. Ardından da ülkemi Avrupa’da temsil etme adına, ’Ayrılırsam bir gün Avrupa’ya gideceğim.’ demiştim. Geçen sezonun sonunda ligimizde kalburüstü takımlardan ve Avrupa’nın 5 büyük liginden teklifler aldım ancak Le Havre’yi seçtim'' ifadelerini kullandı.

''İSTEDİĞİM SIÇRAMAYI YAPMAK İÇİN FRANSA'YA GELDİM''

23 yaşındaki oyuncu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Öncelikle teknik direktörümüz Paul Le Guen’e çok güveniyorum. Aynı zamanda araştırdığımda buradan daha iyi sıçrama yapabileceğimi gördüm. Ligue 1, İtalya Serie A veya İspanya La Liga’dan takımları tercih etseydim Le Havre’de 1 yılda gerçekleştireceğim sıçramayı yapamayacağımı düşündüm. Bunun da karşılığını geçtiğimiz devre arasındaki tekliflerle aldım.''